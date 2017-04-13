صدر عن إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة في الشارقة عدد جديد من “مجلة الرافد” الشهرية اشتملت على عديد من المواضيع الثقافية والإبداعية والدراسات.

يضم العدد قراءة في أول تقرير للجمعية الملكية للأدب عن “الأدب في بريطانيا اليوم”، لأستاذ فوزي تاج الدين محمد استعرض إنجازات جمعية حماية اللغة العربية كنموذج حي يحتذي به. ومقال عن “اليوم العالمي للكتاب” .. الحنين إلى الماضي .. الخوف من المستقبل” لإسلام أبو شكير و” يعيد تشخيص الداء العربي ” لعبدالرحمن الكواكبي، ” فيلسوف الاختلاف والترحال لجيل دولوز ، ” تكسير صنم التركيبة واختراق العلوم المعرفية” .

” الواقع الحالي والأمل المرجو _ استطلاع عن الثقافة السودانية” والروائي سعيد سالم كتب عن ” ساحر الحكي الإنساني في الإسكندرية ، ذوبان النوعية في الجنس الروائي .. تواشجات لا تلغي الفرادة للدكتورة رشا ناصر العلي وكتاب في السرد العجائبي في ” جبل الطير ” الواقع الخيالي والخيال الواقعي لعبدالمقصود محمد.

وقراءة في ذاكرة الكتابة ” حين يتحول الإبداع إلى مرآة لأحمد سويلم ، غدير العلي استعرضت مسيرة إبداع اجتازت حدود الزمان والمكان “الفنان والعالم ليوناردو دافينشي” ، عبدالعزيز الخضراء كتب عن ثقافة الطفل والموروث الشعبي وفي القسم الخاص بالسينما كتب مصطفى محرم عن الناقد الفرنسي اندريه بانزان الذي يعاني من قصور في الكلام ” مدرسة التجديد في الفن والنظرية” . وكتي محمد الأمين السملالي عن “يوسف ذنوب رائد النهضة وأمير الخط العربي” وأحتوى العدد على تاريخ نشأة المسرح الأمريكي لمحمد المصري ، وفي قسم دراما كتب محمود كحيلة كتب عن “أحدث تقليعة في دنيا الدراما ” التغريدة المسرحية” وعن المسرح أنا مجرد آخر .. فن الاشتباك مع المألوف والمعروف لأحمد الماجد .

إلى جانب مجموعة قصص قصيرة تضمنها ومنها “كذبة مثلث برمودا” وهي الظاهرة التي ملأت الآفاق وشغلت العالم ، “اللسان” ،”تمزق”، “العابرون”، “ضوء أخضر” ، “رجلان في المرآة” .

تضمن قصائد شعرية منها : “سمرقند، فراق، عبور الومض، المدائن، تقوية، دمعة على طبيب”.

ملف العدد لهذا الشهر عن” السينما.. الرموز والتاريخ والعراقة .

وصاحب العدد كتابين الأول في الشعر بعنوان “الكرسي” للكاتب مبارك سالمين والثاني في “النقد” للدكتور صالح الهويدي بعنوان “السرد الوامض” .