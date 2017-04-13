"بوكوفا" تزور المواقع التراثية بمدينة العينالخميس، 13 ابريل 2017 04:18 ص
زارت إيرينا بوكوفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” برفقة محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مدينة العين التي تحتضن أول موقع تراثي إماراتي يتم إدراجه على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
وأكدت التزام اليونسكو بالعمل عن قرب مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لتوطيد العلاقات الوثيقة من أجل إرساء قيم الهوية الثقافية والتاريخية، وضمان تضافر المجتمع الدولي لصونها.
وأثنت المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، على جهود الجهات الثقافية التي تعمل على ترسيخ قواعد لرؤية ثقافية قوية قادرة على إنجاز النمو المستدام وتمكين السلام، مؤكدة أهمية العمل معا لنثبت عمق هذا الإرث وما يحمله من قيم للأجيال القادمة، وبالتالي تعزيز قدرتنا على دحر الكراهية والتطرف ومواجهة كل من يستغل عوامل الجهل لتدمير التاريخ وتهديد الثقافة.
وبدأت إيرينا بوكوفا مدير عام “اليونسكو” زيارتها التي تتزامن مع انعقاد “القمة الثقافية” 2017 التي تستضيفها منارة السعديات في المنطقة الثقافية في السعديات على مدى خمسة أيام، بجولة في واحة العين شملت عدداً من المواقع التاريخية والثقافية، منها قصر المويجعي وقلعة الجاهلي.
وتضمنت الجولة منطقة “الواحة المصغرة”، وهي تجربة تفاعلية تحاكي الواحة الحقيقية تمكن الزائر من اكتشاف شبكة نظام الفلج التي تنقل المياه إلى مزارع النخيل من الجبال القريبة، وجولة على طول الممرات المائية المتدفقة إلى مزارع النخيل، وصولاً إلى “حديقة الواحة” للتعرف على نموذج الزراعة ثلاثية الدورات التي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي لسكان العين قديماً وخلق مناخ بيئي تنفرد به الواحة.
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