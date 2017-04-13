افتتح حلمى النمنم وزير الثقافة والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بحضور الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر ، معرض الأقصر الثانى للكتاب والذى تنظمه هيئة الكتاب بساحة أبو الحجاج ويستمر حتى 22 أبريل.

يشارك بالمعرض 37 ناشر منهم قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر.

وفى كلمته قال د. هيثم : فى هذا الظرف الاستثنائي المعرض الذى يمثل خط مقاومة اخترنا أن يكون فى ساحة أبو الحجاج وفى ساحة معرض الأقصر ويزيد عن العام الماضى بعشر الناشرين، ولهذا أن هذا المعرض سيكون اساسى لقائمة المعارض فى وزارة الثقافة والناشرين وهذا دليل على نجاحه العام الماضى ، وأقدم الشكر لوزارة الثقافة وهيئاتها لجهودها فى هذه الظروف العصيبة وكنا نجهز برنامج فنيا كبيرا بجانب البرنامج الثقافى لكن الظروف الأخيرة اجبرتنا على إلغائها والاكتفاء بالندوات ، كما وجه الشكر المحافظ الأقصر ووزير الثقافة على حضوره افتتاح المعرض.

ومن جانبه رحب د.محمد بدر بالسادة الحضور وقال رغم أنه استشهد منا كثير لكن هذا لن يرهبنا سنواجه الإرهاب بالثقافة واليوم نضئ شمعة بالكتب الموجودة وأدعو كل أهالى الأقصر الحضور والاستفادة بهذه الكتب، والتحدي القادم بجانب قواتنا وجيشنا مواجهة التطرف بالسلام والثقافة والتنوير ولن يستطيع أحد أن يكسر مصر او عقولها أبدا .

وقال وزير الثقافة: رغم كل الظروف الصعبة التى نمر بها يمكن أن أقول انى سعيد بوجودى فى الأقصر لأكثر من سبب ليس فقط لأنها عاصمة الثقافة العربية هذا العام ،لكن قبل 20 عام تعرضت الأقصر لحادث مأساوى لكن أمكن المصريين التغلب عليه ، ونحن اليوم فى حادث مأساوي حيث سقط منا شهداء فى طنطا والإسكندرية سقطت وهى تناجى الله ولكن هذا لن يعنينا عن مسيرتنا،.

وأضاف النمنم : الأقصر تؤكد لكل الأغبياء ان التاريخ المصرى لا يمكن ان يشطب او يمحى مهما حاولوا ونحن هنا فى مكان لامتزاج المراحل الحضارية المختلفة فى ساحة أبو الحجاج وساحة معبد الأقصر، نجد امتزاج الحضارات الفرعونية والعربية والحديثة.

وعن المعرض قال النمنم : المعرض هذا العام يشهد تطورا ليس فقط فى عدد الناشرين لكن أيضا فى نوعية الكتب وفى أجنحة وزارة الثقافة خاصة ستجد 50 كتاب مترجم يتناول قضايا التطرف ، وهناك كتب بالمئات تتحدث عن الأفكار المتطرفة وهذا يعنى أن الكتاب تعى خطورة هذا التيار المتاسلم وتحاربه بالكلمة، ولن نسمح لها ان تقطع الطريق إلى المستقبل والآن تقود القوات المسلحة والشرطة حرب على الإرهاب وتلتزم بالقانون والدستور.

يضم جناح هيئة الكتاب أحدث اصداراتها بجميع السلاسل بتخفيضات هائلة بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة وجناح الكتاب المخفضة التى يصل سعرها إلى جنيه واحد للكتاب.