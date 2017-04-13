تنظم منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، مؤتمرا صحفيا اليوم، للإعلان عن تفاصيل حفلها الغنائي الخيري الذي يحييه الفنان الكبير هاني شاكر والموهبة الصاعدة ياسمينا علواني، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ويخصص دخله بالكامل لصالح اللاجئات والنازحات العرب، كما سيتم تكريم رائدات العمل الوطني العربي بالحفل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، بقاعة محمد حسنين هيكل بالمبنى الرئيسي بمقر مؤسسة الأهرام.