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اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بحرق سيارتي شرطة بالبساتين
شاكوش - محكمة

اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بحرق سيارتي شرطة بالبساتين

الخميس، 13 ابريل 2017 04:04 ص

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، محاكمة 10 متهمين بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير 2014، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.

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