أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها الأربعاء على انخفاض.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 59.44 نقطة أو 0.29% ليغلق عند مستوى 20591.86 نقطة، كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.85 نقطة أو 0.38% إلى 2344.93 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 30.61 نقطة أو 0.52 % لينهي اليوم عند مستوى 5836.16 نقطة، بحسب وكالة أنباء “واس”.