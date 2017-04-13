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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة
اسهم بورصة

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة

الخميس، 13 ابريل 2017 03:28 ص
وكالات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها الأربعاء على انخفاض.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 59.44 نقطة أو 0.29% ليغلق عند مستوى 20591.86 نقطة، كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.85 نقطة أو 0.38% إلى 2344.93 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 30.61 نقطة أو 0.52 % لينهي اليوم عند مستوى 5836.16 نقطة، بحسب وكالة أنباء “واس”.

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