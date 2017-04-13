احتفل نجوم النادي الأهلي بزفاف زميلهم صانع ألعاب الفريق الاحمر مؤمن زكريا مساء الأربعاء، وفي مقدمتهم حسام البدري المدير الفني للفريق.

أقيم الحفل في احد الفنادق الكبيرة بالقاهرة، وأحياه المطرب الشعبي الشهير عبد الباسط حمودة الذي أشعل القاعة بأغانيه، وتراقص عليها نجوم الأهلي برفقة العريس.

حضر الحفل حسام عاشور وزوجته، وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ليسجلوا أول الحاضرين من لاعبي الأهلي، وحضر أيضا سعد سمير والمحترفين الثلاثة بالفريق، أجاي وكولبالي واللاعب التونسي علي معلول.

يذكر أن مؤمن زكريا سيحصل على إجازة زواج لمدة ٤٨ ساعة فقط.