أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، عن خوض جولة الإعادة بدائرة تلا - الشهداء على مقعد محمد أنور السادات، والذى تم إسقاط عضويته بموافقة أكثر من ثلثى المجلس بين كلا من المرشح فخرى طايل مرشح حزب مستقبل وطن، والذى حصل على 14104 أصوات، مع المرشح محمد الجحش المرشح المستقل والذى حصل على 9800 صوت.