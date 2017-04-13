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بالفيديو.. وقف مدير مدرسة بالفيوم بسبب اعتدائه على طفلة
وزارة التربية والتعليم

بالفيديو.. وقف مدير مدرسة بالفيوم بسبب اعتدائه على طفلة

الخميس، 13 ابريل 2017 02:42 ص

قال الدكتور عادل عبد المنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن وزارة التربية والتعليم أدانت واقعة الاعتداء على الطفلة ندى من قبل من مدير المدرسة، مؤكدا أن الجميع رفضها بشدة لأنها غير مقبولة.

وأضاف “عبد المنعم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع على قناة “دريم” أنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة وصدر قرار بوقفه في الحال، وتم تعيين مدير آخر بديلا له، مشيرا إلى أنه لم يحدث من قبل مثل هذه الواقعة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن واقعة الإعتداء كانت في مكتبته الخاصة وليست المدرسة، منوها إلى أنه دائما يتخذ قرارات حازمة وحاسمة لكل من يثبت مخالفته او يحدث خلل في العملية التعليمية.

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