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بعد فوز الريال على البايرن.. زيدان: "أشعر بالإحباط"
زين الدين زيدان

بعد فوز الريال على البايرن.. زيدان: "أشعر بالإحباط"

الخميس، 13 ابريل 2017 02:34 ص

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن الشعور بالإحباط لأن فريقه رغم الفوز بهدفين مقابل هدف كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف فى شباك مضيفه بايرن ميونخ الألماني في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وقال زيدان في تصريح عقب المباراة “الفوز على ميونخ ليس سهلا وخاصة أننا عانينا كثيرا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني بعد التحلي بالصبر ومنع المنافس من الوصول الى الكرة كان الأداء طيبا للغاية .. وحينما لعب بايرن منقوصا باتت الأمور أكثر سهولة”.

وبخصوص ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتسبت لصالح بايرن وأهدرها التشيلي أرتورو فيدال قال “لا توجد ركلة جزاء، لكن هذه الأمور واردة خلال مباريات كرة القدم ، وهناك مباراة عودة وبطاقة التأهل لم تحسم”.

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