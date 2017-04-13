نفى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ما تردد، عبر مواقع إخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بخروج بعض التغييرات الصحفية وترشيح أسماء بعينها لمجالس الإدارات أو رؤساء تحرير مؤسسات صحفية قومية.

وأكد جبر، في تصريحات مساء الأربعاء، أن التغييرات الصحفية لمجالس الإدارات ورؤساء التحرير من اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة والتي لم تعقد أول اجتماعاتها الرسمية بعد، لافتا إلى أن الاجتماع الذى عقد اليوم الأربعاء بمقر المجلس الأعلى للصحافة كان لقاء محدودا للتعارف حضره بعض الزملاء.

ونوه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن أول اجتماعات الهيئة مقرر له الأربعاء المقبل فى تمام الثانية ظهراً.