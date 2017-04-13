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إعادة فتح طريق "سفاجا/قنا" بعد إغلاقة بسبب الأمطار
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

إعادة فتح طريق "سفاجا/قنا" بعد إغلاقة بسبب الأمطار

الخميس، 13 ابريل 2017 01:39 ص

أعادت محافظة البحر الأحمر فتح طريق “سفاجا/قنا” أمام الحركة المرورية بعد اإغلاق استمر قرابة الساعتين بسبب الأمطار التى تعرض لها الطريق.

وذكر بيان لمحافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء أنه تم إعادة فتح طريق “سفاجا/قنا” أمام الحركة المرورية من جديد بعد إزالة كافة المعوقات نتيجة الأمطار
وأشار البيان إلى انتظام الحركة المرورية على الطريق بجانب إعادة فتح طريق “القصير/سفاجا”، طالبا قائدي المركبات بتوخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات المرورية على الطريق حفاظا على سلامتهم.

جدير بالذكر أن طريق “سفاجا/قنا” كان قد أغلق بشكل مؤقت كإجراء احترازي بسبب الأمطار وتم إعادة فتح وتشغيل الطريق.

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