أعادت محافظة البحر الأحمر فتح طريق “سفاجا/قنا” أمام الحركة المرورية بعد اإغلاق استمر قرابة الساعتين بسبب الأمطار التى تعرض لها الطريق.

وذكر بيان لمحافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء أنه تم إعادة فتح طريق “سفاجا/قنا” أمام الحركة المرورية من جديد بعد إزالة كافة المعوقات نتيجة الأمطار

وأشار البيان إلى انتظام الحركة المرورية على الطريق بجانب إعادة فتح طريق “القصير/سفاجا”، طالبا قائدي المركبات بتوخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات المرورية على الطريق حفاظا على سلامتهم.

جدير بالذكر أن طريق “سفاجا/قنا” كان قد أغلق بشكل مؤقت كإجراء احترازي بسبب الأمطار وتم إعادة فتح وتشغيل الطريق.