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مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار شاحنة مفخخة بالرمادي
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار شاحنة مفخخة بالرمادي

الخميس، 13 ابريل 2017 01:19 ص

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية عن مقتل 8 مدنيين وإصابة اثنين آخرين بانفجار شاحنة مفخخة في أحد المنازل جنوب غرب الرمادي.

وقال المصدر، وفقا لقناة “العربية ـ الحدث” الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن “شاحنة مفخخة انفجرت، مساء اليوم داخل احد المنازل في منطقة ناحية الوفاء (35 كيلومترا غرب الرمادي)، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة اثنين آخرين بجروح”.

وأكد المصدر أن “الشاحنة جلبها أحد الاشخاص وادخلها الى هذا المنزل العائد لأحد اقربائه دون علمهم بما تحتويه”.

وأضاف المصدر أن “هذا الشخص كان يسعى لادخال الشاحنة إلى الرمادي غدا الخميس، لكنها انفجرت داخل المنزل”.

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