 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 02:07 صباحاً
روابط سريعة
"طايل" و"الجحش" يتقدمان في انتخابات مقعد "السادات" بالمنوفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"طايل" و"الجحش" يتقدمان في انتخابات مقعد "السادات" بالمنوفية

الخميس، 13 ابريل 2017 12:48 ص

أسفرت النتائج شبه النهائية بالفرز بلجان دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، عن تقدم المرشح فخرى طايل بإجمالى ١٣٤٤٥ صوتا، ولاحقه محمد الجحش بإجمالى ٩٥٦٢ صوتا.

يذكر أن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، شهدت الانتخابات التكميلية على المقعد الخالي بعد إسقاط عضوية محمد أنور السادات، ويتنافس على المقعد 22 مرشح، ويبلغ عدد الناخبين 409566 موزعين على 192 لجنة و104 مقرات انتخابية، موزعين على تلا 55 مقرا انتخابيا على 101 لجنة، وفى الشهداء 49 مقرا انتخابيا موزعين على 91 لجنة انتخابية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3