"طايل" و"الجحش" يتقدمان في انتخابات مقعد "السادات" بالمنوفية

أسفرت النتائج شبه النهائية بالفرز بلجان دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، عن تقدم المرشح فخرى طايل بإجمالى ١٣٤٤٥ صوتا، ولاحقه محمد الجحش بإجمالى ٩٥٦٢ صوتا.

يذكر أن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، شهدت الانتخابات التكميلية على المقعد الخالي بعد إسقاط عضوية محمد أنور السادات، ويتنافس على المقعد 22 مرشح، ويبلغ عدد الناخبين 409566 موزعين على 192 لجنة و104 مقرات انتخابية، موزعين على تلا 55 مقرا انتخابيا على 101 لجنة، وفى الشهداء 49 مقرا انتخابيا موزعين على 91 لجنة انتخابية.