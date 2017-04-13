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بالفيديو.. "موافي": عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف"
الدكتور حسام موافي

بالفيديو.. "موافي": عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف"

الخميس، 13 ابريل 2017 12:42 ص

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الباطنة والحالات الحرجة بالقصر العيني، إنه عالج الصداع النفسي بالاعتكاف، مشيرًا إلى أنه أجرى التجربة على 1000 مريض، ونجحت بنسبة 100%.

وأوضح خلال استضافته في برنامج “لعلهم يفقهون” على فضائية “dmc”، أنه نصح المرضى بالاعتكاف مرتين في الأسبوع ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ويقرأ خلالهما سورة البقرة، مؤكدًا أن السجلات موجودة لديه بالأسماء لمن يريد الاطلاع والتأكد بنفسه من نجاح التجربة.



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