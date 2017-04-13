أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الوقت حان لإنهاء ما وصفها بـ “الحرب الأهلية الوحشية” في سوريا، مشيرا إلى أن قصف قاعدة الشعيرات في سوريا كان قرارا صائبا.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء الأربعاء، عن ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمين العام لحلف الناتو ، ينس ستولتنبرج قوله إنه من الممكن أن تكون الحكومة السورية قامت بشن الهجوم في خان شيخون من دون معرفة الروس، و”سوف نحقق في ذلك”، حسب تعبيره.

وأعرب ترامب عن رغبته في أن تكون للولايات المتحدة علاقات جيدة مع الجميع، بما في ذلك روسيا.

وشدد الرئيس ترامب على أن حلف الناتو هو “حصن للسلام والأمن العالميين”.

وحول تمويل الحلف، قال ترامب إنه يجب “أن نضمن أن الدول الأعضاء تفي بالتزاماتها المالية في ميزانية الناتو”، لافتا إلى إنه أجرى “نقاشات مثمرة” مع ستولتنبرج لما يمكن عمله لمكافحة الإرهاب.

من جهته، أوضح ستولتنبرج أن “الناتو القوي جيد لأوروبا والولايات المتحدة”، موضحا أن أمريكا تجد في الحلف “أفضل صديق وحليف في العالم”.

وقال الأمين العام للحلف إن مهمة الناتو في أفغانستان هي مساهمة أساسية في القتال ضد الإرهاب الدولي، مضيفا أن الناتو يقدم دعما مباشرا في مجالات التدريب للقوات العراقية.

وأضاف أن استراتيجية محاربة الإرهاب تقوم على تدريب القوات المحلية، لافتا إلى أن الناتو لديه الخبرة والقدرة على تحقيق ذلك.

وحول هجوم خان شيخون، قال ستولتنبرج إن أي استعمال للأسلحة الكيميائية غير مقبول ولا يمكن إلا أن يرد عليه، ومحاسبة المسؤول عنه، حسب تعبيره.