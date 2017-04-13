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توقعات بارتفاع إيرادات الخدمات اللوجستية عالميا إلى 15.5 تريليون دولار في 2023
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توقعات بارتفاع إيرادات الخدمات اللوجستية عالميا إلى 15.5 تريليون دولار في 2023

الخميس، 13 ابريل 2017 12:31 ص
محيط - محمد منصور

قال كارل هاينز امبرجر، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي شنكر الألمانية “بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن التعاون بين شركتي “دي بي شنكر مصر” التابعة لشركة دي بي شنكر” الألمانية التي تعد إحدى القطاعات التابعة لسكك حديد ألمانيا و”اس إل بي ” للممتلكات اللوجستية” التابعة لشركة لمجموعة السويدي اليكتريك لإقامة أحدث المشروعات اللوجستية والمستودعات الأكثر تطورا في السوق المصري بتكلفة 100 مليون جنيه يمكن أن يصبح مركز التوزيع الخاصة بالمشروعات التنموية والصناعية في المنطقة الشرقية.

وأضاف أن الخدمات اللوجستية التعاقدية في المنطقة الصناعية تخدم الشركات والمصانع القريبة من مدينة العاشر من رمضان، موضحا أن المشروع يمثل أهمية خاصة في المرحلة الحالية نظرا للدور الذي تلعبه الخدمات اللوجستية في العديد من المجالات مثل قطاعات التصنيع والتجزئة والتجارة والنقل والخدمات الحكومية والمرافق العامة والرعاية الصحية والإعلام والترفيه والاتصالات والقطاع المصرفي والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع: “من المتوقع أن يزيد الاعتماد على تلك الخدمات خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت نفسه”.

وأوضح كارل هاينز امبرجر أنه من المتوقع أن تزيد إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية العالمي من 8.1 تريليونات دولار في 2015 إلى 15.5 تريليون دولار في 2023 بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.5% من 2015 حتى 2024، وعلى مستوى الحجم السوقي من المتوقع نمو هذا السوق العالمي الكبير بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 6% سنويا في الفترة من 2016 إلى 2024.

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