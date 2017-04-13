كشف أحمد الشامي، مدير مبيعات مجموعة عز العرب للسيارات- الوكيل الحصري للعلامة السويدية فولفو، عن تراجع حجم مبيعات العلامة السويدية بنسبة 50% لتسجل بيع 130 سيارة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح، لـ”المال”، أن مبيعات سوق السيارات تشهد تراجعًا كبيرًا بالتزامن مع انخفاض حجم القوة الشرائية من جانب المستهلكين في ظل ارتفاع أسعار السيارات، بالإضافة إلى فقد العديد من وكلاء وشركات تمويل عمليات استيراد السيارات.

ورجّح الشامي نمو حجم مبيعات سوق السيارات، خلال مطلع العام المقبل، بالتزامن مع استقرار ثبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى توجه العديد من شركات السيارات لتجميع طرازاتها محليًّا، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد سلسلة من المفاوضات مع الشركة العالمية؛ لبحث إمكانية تجميع طرازات العلامة السويدية فولفو محليًّا، للحصول على كل الامتيازات المقدَّمة بمشروع استراتيجية صناعة السيارات الذي تتم مناقشته حاليًّا بمجلس النواب.

وتابع عن خطة مجموعة عز العرب خلال الفترة المقبلة عبر افتتاح مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة للعلامة السويدية فولفو بالقاهرة خلال النصف الأول، مضيفًا أنه من المرتقب طرح الشكل الجديد كليًّا من فولفو x60 محليًّا خلال العام المقبل.