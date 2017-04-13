قالت الدكتورة ماريان نادر – إخصائية الجلدية والليزر: إن التجاعيد التي تظهر بالوجه وحول العين تحدث نتيجة وجود عضلة قوية يتم تحريكها دائماً في منطقة معينة.

وأضافت الدكتورة “ماريان” – خلال لقائها ببرنامج ” اللمة الحلوة ” المُذاع على فضائية المحور ويرأس تحريره أحمد سنجاب: “تعبيرات الوجه إذا كانت بسيطة يتم حقنها بالبوتكس فقط، ويتم إرتخاء عضلة الوجه نتيجة الحقن ولم تظهر التجاعيد عند الضحك أو أي حركة في الوجه”.

أما إذا كانت تجاعيد الوجه ثابتة عند أي حركة أو عند الضحك، أوضحت د.ماريان أنه يتم العلاج بطريقتين، قائلة: “سيتم علاج العضلة نفسها ويتم حقنها بالبوتكس، وبعدها بأسبوع يتم الحقن بالفيلر”.

وتابعت د.ماريان: “تجاعيد الوجه تتمثل فى علامات 111 عند الحاجبين، وحول الأنف والفم”.