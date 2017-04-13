شاهد.. خالد الجندي يلقي قصيدة على الهواء باكيًا

حبس الداعية الإسلامي خالد الجندي، دموعه وهو يلقي قصيدة على الهواء في برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “DMC”، عن عمليات التفجير الإرهابية التي ينفذها الانتحاريون في الكنائس سعيًا منهم لإحداث فتنة بيم مسلمي مصر وأقباطها.

وقال الجندي، في قصيدته:

شفت في عمرك حد بيقتل وجاي يتمسح في الإسلام

فاكر دعوة دينه هتوصل ويّ نافورة دم حرام

لما يطير رقبة طفلة لما يفرتك لين عظام

لما يموت بعمايله عجايز دخلوا يصلوا بكل سلام

لا والكارثة إن الكارثة عملها الوغد في شهر حرام

ويمكن كان قبلها أتوضى ويمكن كان المجرم صام

هات لي في مصحف ربك آية تخلي ولاد الجار أيتام

هات لي حديث بيقول لك اغدر اقتل أهلك ما في ملام

ده أنت لو دخلت في يوم بتصلي مبتخرجش بغير سلام

ده أنت في سفرك لو بتسافر لازم تودعهم بسلام

أهل الجنة دخولهم فيها بيفتح بابها بلفظ سلام

ده احنا لو في بيوتنا قطة وماتت منا مش بنام

دول أهالينا قالوا لنا وحلفوا إن قطع الشجرة حرام

ده أنت أهنت الدين بعمايلك ده أنت شوهت الإسلام