سيطرت قوات الشرعية اليمنية على البوابة الغربية لمعسكر خالد بن الوليد، وتلال تطل على المعسكر الواقع غربي محافظة تعز.

ويأتي هذا التطور، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم الأربعاء، بعد أن حققت القوات اليمنية الشرعية مدعومة بالتحالف العربي إنجازا عسكريا نوعيا أمس الثلاثاء من خلال السيطرة الكاملة على جبل النار شرقي مدينة المخا، وجبل نابطة ومفرق موزع بالقرب من المعسكر.

يذكر أن سيطرة القوات اليمنية على جبل النارقطع خط إمداد رئيسي للمليشيات الانقلابية في جبهات عديدة، بالنظر إلى ربط الجبل بين الحديدة وتعز.