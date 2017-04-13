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روسيا: استهداف القاعدة الجوية بسوريا انتهاك للمعايير الدولية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

روسيا: استهداف القاعدة الجوية بسوريا انتهاك للمعايير الدولية

الخميس، 13 ابريل 2017 12:10 ص

قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، إن الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت القاعدة الجوية في سوريا “انتهاك واضح للمعايير الدولية”.

وأضاف سافرونكوف في إطار التصويت على مشروع القرار الغربي حول سوريا اليوم الأربعاء “أن الضربة انتهاكا للمعايير الدولية وللقانون الدولي ودون تفويض من مجلس الأمن الدولي”.. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأكد سافرونكوف أيضا على أن ضربة الولايات المتحدة لقاعدة “الشعيرات” “جرت قبل إجراء تحقيق دولي يثبت وجود هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون”.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت ليلة الجمعة الماضي، ضربات جوية استهدفت مطار الشعيرات بمحافظة حمص في المنطقة الوسطى، بـ59 صاروخا من سفنها ومن دون أية أدلة مؤكدة زعمت واشنطن أنه من هذا المطار جرى تنفيذ الهجوم الكيميائي في محافظة إدلب.

يذكر أن هجوما بالأسلحة الكيميائية أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال باختناق، في بلدة خان شيخون بريف إدلب في 4 أبريل وسط إدانة دولية واسعة. إلا أن سوريا نفت بشكل قاطع استخدام الغازات السامة في خان شيخون وأكدت أن الجيش السوري لا يملك أي نوع من أنواع الأسلحة الكيميائية.

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