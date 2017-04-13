محافظ قنا يحيل عددا من مفتشي التموين للتحقيق‎

أحال محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان اليوم الأربعاء مفتشي التموين المكلفين بالإشراف علي المخبز الآلي المحسن بمدينة قنا ومخبز مدينة العمال ومجمع إنتاج الخبز الآلي بالصالحية ومخبز المحافظة الآلي بالمساكن ، للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم للإشراف علي إنتاج وتوزيع الخبز علي المواطنين.

وقرر الهجان - خلال جوله مفاجئة قام بها اليوم علي عدد من المخابز بمدينة قنا للاطمئنان علي سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين - تحويل العاملين بمخبز المحافظة بالمساكن للتحقيق لتدنى مستوي النظافة وعدم مطابقة الخبز للمواصفات القياسية المقررة.

وأصدر المحافظ تعليماته للمسئولين والعاملين بالمخابز بضرورة الاهتمام بالنظافة ، والتأكد من حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز فى سهولة ويسر بالمواصفات القياسية المقررة ، مؤكدا على عدم التهاون فى محاسبة المتقاعسين عن العمل لضمان حسن سير العمل وانتظامه.