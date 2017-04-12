كشفت “آية” زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إنها لم تتأكد حتى الآن أن زوجها محمود هو من فجر الكنيسة والصور غير واضحة، مشيرة إلى أنها درست تربية فرنساوي، ولم تعمل لأنها لم تكن تحتاج للعمل.

وأضافت خلال مقابلتها مع الإعلامي “أسامة كمال” في برنامجه “مساء dmc” المذاع على فضائية “dmc” مساء الأربعاء: أتمنى ألا يكون زوجي هو من فعلها، ربنا ميرضاش حد يقتل حد من غير ذنب”، موضحة أنها رأت المتهم عمرو سعد عباس، زوج أخت محمود، يوم فرحه، لأنه تزوج بعدهم بحوالى عام وذلك في عام 2010.

وأوضحت، أن زوجها منذ أن سافر لم يرسل لها أموال وقال لها أنه سيعود بأمواله، ولكنه ترك لها أموال للمعيشة قبل أن يسافر، مضيفة: إخوتي لم يسألوا عن محمود لأنهم يعرفون أنه سافر للعمل خارج مصر.

وتابعت: جيراننا مسيحيين وكويسين مع بعض، وعلاقتنا بهم عادية، احنا من شهر 10 فى السويس”.

وأضافت: لم أفكر فى شئ بعد سماع خبر تفجير محمود للكنيسة ومخى توقف عن التفكير وسأذهب لوالدى فوراً.

وأشارت إلى أنها لم تتوقع أن محمود هو مفجر الكنيسة وتوقعت أن هناك تشابه أسماء ولذلك تم استجوابها.