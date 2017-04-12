أقامت مديرية أمن الإسكندرية، مساء الأربعاء، سرادق عزاء، بساحة مسجد القائد إبراهيم، في ضحايا شهداء تفجير الكنيسة المرقسية الذي وقع يوم الأحد الماضي.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر واجب العزاء في ضحايا الحادث، بجانب عدد من القيادات الأمنية، وأهالي الشهداء.

حضر العزاء محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، ومدير إدارة الشؤون المعنوية بوزارة الداخلية اللواء جمال سلطان، وعدد من قناصل الدول الأجنبية، وأعضاء مجلس النواب.