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خبير يتوقع انخفاض التضخم وفوائد البنوك في ديسمبر
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خبير يتوقع انخفاض التضخم وفوائد البنوك في ديسمبر

الأربعاء، 12 ابريل 2017 11:50 ص
محيط

قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: إن التضخم الحادث في مصر، والذي يدور حول الـ٣٠٪‏ هو “نسبة” أو “قفزة” وليس “معدل” له صفة الاستمرارية، مضيفا: تستمر هذه النسبة، والتي تقيس التغير في مستوى الأسعار حتى شهر نوفمبر القادم، نتيجة أن التعويم الذي أدى لهذه القفزة، ما بين ليلة وضحاها، تم في نوفمبر الماضي.

وأضاف “توفيق”، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اعتبارًا من ديسمبر ٢٠١٧، سوف يعود المعدل لمستواه الطبيعي، في حدود الـ ١٣ - ١٥٪‏ سنويًا، وستنخفض نسبة فوائد البنوك إلى نفس الحدود تقريبًا؛ لتتناسب مع التضخم.

ووجه حديثه لمحافظ البنك المركزي، قائلا: «كلمة في أذن محافظ المركزي: لا نريد تكرار نفس أخطاء سابقينك، بدعم اصطناعي لقيمة الجنيه المصري، ولنسمح بتخفيضه تدريجيًا، وبما يعكس فرق معدل التضخم مع أمريكا، حتى نحتفظ بميزاتنا التنافسية مع شركائنا التجاريين، ولا نعود لتشجيع الاستيراد على حساب التصنيع المحلي والتصدير، وبعدهما السياحة إن شاء الله، اللي يا دوب ابتدوا يشدوا حيلهم؛ نتيجة تخفيض قيمة الجنيه.

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