أعلن البنك الدولي أن كينيا تحتاج الى بناء مليوني منزل بأسعار معقولة لمواجهة العجز فى المساكن ووقف نمو الاحياء العشوائية المترامية الاطراف.

وذكر البنك الدولي في تقريره أن الاستثمار فى الأسكان يخلق أيضا فرص عمل ويحسن النمو الاقتصادي ويعزز القطاع المالي للدولة الواقعة فى شرق أفريقيا، مضيفا أن العديد من الكينيين يعيشون دون داع في مساكن العشوائيات بسبب محدودية الامدادات وعدم القدرة على تحمل التكاليف.

وحذر البنك من خطورة تفاقم هذه المشكلة في العقود المقبلة وعدم تركيز الحكومة على الاسكان وتمويلها لمحدودي الدخل، لافتا ان أفريقيا تشهد أسرع نمو للمدن في العالم نظرا لتواجد 40 % من تعدادها الشخصي في المدن والقرى.

وأكد البنك في تقريره أن معظم المنازل الجديدة تستهدف الطبقات الوسطى والعليا لأنه من الأسهل تحقيق الربح من المبيعات الراقية.

واضاف انه على الرغم من أن واحدا فقط من بين كل ثلاثة من سكان كينيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة يعيشون في المدن، فإن نمو سكانها يزداد في المناطق الحضرية إلى حد كبير، متوقعا ان يعيش معظم الكينيين فى المدن بحلول 2033.