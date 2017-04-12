مصدر أمنى بالسويس: استدعاء زوج شقيقة الإرهابي مصطفى عبده المتهم بتفجير كنيسة طنطاالأربعاء، 12 ابريل 2017 11:44 ص
قامت أجهزة أمنية بالسويس باستدعاء شقيقة الارهابي مصطفى عبده وزوجها من مقر سكنهم بالسلام 2 بعد أن كشف جهاز الأمن الوطنى معلومات باحتضان زوج شقيقته لمصطفى بعد أن أنتقل للعمل بإحدى شركات البترول .
وتبين أنه قام بتحرير عقد إيجار ليتمكن من تغيير محل إقامته من قنا إلى السويس للعمل بالشركة، ولكنه لم يقم بالسكن منذ عامين حتى سمعوا عن اتهامه بتفجير نفسه فى كنيسة طنطا والتى راح ضحيتها وأصيب نحو 100 شخص .
وكشف المصدر الأمنى أنه من الطبيعى الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية من شقيقته من خلال جهاز الأمن الوطنى وأنه كان غير مسجل بكشوف المشتبه فيهم كما يتم فحص متعلقاته للوصول إلى معلومات أو وثائق تكشف عن مزيد من المعلومات عن اتصالاته داخل وخارج مصر.
كما كشف المصدر الأمني أن الإرهابى الهارب محمد حسن مبارك يعمل بإحدى شركات البترول وكان يقيم منذ 5 سنوات بهذا السكن لكنه انتقل للإسكندرية وجارى تتبع معلومات عنه.
وكشف المصدر أن زعيم هذه الخلية وفق المعلومات الأمنية هو عمرو سعد وتعتبره الأجهزة الأمنية محور وضليع فى عمليات الوادى الجديد و البطرسية بالعباسية.
فى المقابل شهدت السويس استنفارا أمنيا غير مسبوق بمحيط 12 كنيسة كبرى لتأمين الإحتفالات أكمنة مسلحة وغلق جميع الطرق المؤدية للكنائس وعدم السماح للسيارات بالوقوف بحرم الأسوار بعد أن تم زرع متاريس و سلاسل حديدية وأبواب إلكترونية .
وكشف المصدر الأمنى أنه تم زرع كاميرات حساسة حديثة منذ فترة تراقب على مسافات كبيرة .
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا» - محيط
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد…Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة - محيط
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة
ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، سجَّل اسمه، الأربعاء 12 أبريل/نيسان2017، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 19 مايو/أيار. ويعتبر ترشح ...Wed, 12 Apr 2017 08:59:18 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT
-
"الاجتماعي للتنمية" و"الزراعي المصري" يوقعان بروتوكول تعاون
قام كل من نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية و السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بتوقيع عقد تنمية المشروعات الزراعية والحيوانية ...Wed, 12 Apr 2017 12:56:34 GMT
-
دراسة: المهدئات تعزز خطر الالتهاب الرئوي بين مرضى الزهايمر
حذرت دراسة طبية من تناول مرضى الألزهايمر للمهدئات الأكثر شيوعا مثل الفاليوم، وزاناكس، لدورها فى زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث كثيرا ما يعطى هؤلاء المرضى ...Tue, 11 Apr 2017 11:24:02 GMT