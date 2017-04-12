قامت أجهزة أمنية بالسويس باستدعاء شقيقة الارهابي مصطفى عبده وزوجها من مقر سكنهم بالسلام 2 بعد أن كشف جهاز الأمن الوطنى معلومات باحتضان زوج شقيقته لمصطفى بعد أن أنتقل للعمل بإحدى شركات البترول .

وتبين أنه قام بتحرير عقد إيجار ليتمكن من تغيير محل إقامته من قنا إلى السويس للعمل بالشركة، ولكنه لم يقم بالسكن منذ عامين حتى سمعوا عن اتهامه بتفجير نفسه فى كنيسة طنطا والتى راح ضحيتها وأصيب نحو 100 شخص .

وكشف المصدر الأمنى أنه من الطبيعى الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية من شقيقته من خلال جهاز الأمن الوطنى وأنه كان غير مسجل بكشوف المشتبه فيهم كما يتم فحص متعلقاته للوصول إلى معلومات أو وثائق تكشف عن مزيد من المعلومات عن اتصالاته داخل وخارج مصر.

كما كشف المصدر الأمني أن الإرهابى الهارب محمد حسن مبارك يعمل بإحدى شركات البترول وكان يقيم منذ 5 سنوات بهذا السكن لكنه انتقل للإسكندرية وجارى تتبع معلومات عنه.

وكشف المصدر أن زعيم هذه الخلية وفق المعلومات الأمنية هو عمرو سعد وتعتبره الأجهزة الأمنية محور وضليع فى عمليات الوادى الجديد و البطرسية بالعباسية.

فى المقابل شهدت السويس استنفارا أمنيا غير مسبوق بمحيط 12 كنيسة كبرى لتأمين الإحتفالات أكمنة مسلحة وغلق جميع الطرق المؤدية للكنائس وعدم السماح للسيارات بالوقوف بحرم الأسوار بعد أن تم زرع متاريس و سلاسل حديدية وأبواب إلكترونية .

وكشف المصدر الأمنى أنه تم زرع كاميرات حساسة حديثة منذ فترة تراقب على مسافات كبيرة .