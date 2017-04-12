قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر، إن هناك حديث قدسى يزيل كل هموم والأمراض، مضيفا: “مفيش علاج بعد كده”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون” على فضائية “dmc”، الحديث القدسى يقول: ” “يا ابن آىم أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن أطعتني فيما أريد يسرت لك ما تريد ولا يكون إلا ما أريد، وإن عصيتني فيما أريد استعصى عليك ما تريد ولا يكون إلا ما أريد”.