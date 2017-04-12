قالت زوجة “محمود حسن مبارك” المتهم يتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إنها تزوجته في عام 2009 ولديها 3 أصفال، وقالت إنه كان يعمل حفار.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج “مساء dmc” مع الإعلامي أسامة كمال، أن “محمود” تغيب عن المنزل منذ شهر ديسمبر الماضي وكلمني تليفونيا 3 مرات

والجميع يشهد بحسن أخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس وتزوجت بعد التأكد من ذلك”.

وتابعت: “سيدات الصعيد لا تعلمن علاقات أزواجهن بأصدقائه وأنا من قنا وتعلمت بالقاهرة”.