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شقيق مفجر "المرقسية": "معرفتش أربي أخويا"
تفجير المرقسية

شقيق مفجر "المرقسية": "معرفتش أربي أخويا"

الأربعاء، 12 ابريل 2017 11:19 ص

دخل محمد حسن مبارك، شقيق المتهم الرئيسي في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، في نوبة بكاء، قائلاً: “أنا ماعرفتش أربي أخويا”.

وأضاف “مبارك”، في تصريحات تليفزيونية، قائلاً: “منك لله يا محمود، أنا في مصيبة بسببه، والعيلة هتحاسبني على اللي عمله أخويا”.

وأوضح أنه لم ير شقيقه إلا مرة واحدة منذ 4 أشهر، مشيراً إلى أنه غير راضٍ عمّا فعله شقيقه، قائلاً: “أنا مش مستوعب الخبر، ومحدش هيحس بيا”.

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