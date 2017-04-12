دخل محمد حسن مبارك، شقيق المتهم الرئيسي في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، في نوبة بكاء، قائلاً: “أنا ماعرفتش أربي أخويا”.

وأضاف “مبارك”، في تصريحات تليفزيونية، قائلاً: “منك لله يا محمود، أنا في مصيبة بسببه، والعيلة هتحاسبني على اللي عمله أخويا”.

وأوضح أنه لم ير شقيقه إلا مرة واحدة منذ 4 أشهر، مشيراً إلى أنه غير راضٍ عمّا فعله شقيقه، قائلاً: “أنا مش مستوعب الخبر، ومحدش هيحس بيا”.