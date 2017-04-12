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عمرو جمال يبحث الرحيل عن الأهلي
عمرو جمال

عمرو جمال يبحث الرحيل عن الأهلي

الأربعاء، 12 ابريل 2017 11:39 ص

بدأ عمرو جمال، مهاجم فريق الأهلي، رحلة البحث عن عرض أوروبي للرحيل عن الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وفوجئ عمرو جمال بعدم مشاركته في مباريات الأهلي الأخيرة منذ عودته من معسكر منتخب مصر الأخير، بعد المشاركة في لقاء توجو الودي، سوى في لقاء الداخلية بالدوري.

وتألق الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق في الفترة الأخيرة، وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية، وسجل 3 أهداف في لقائي الداخلية وبتروجيت، ما أبعد جمال عن المشاركة

وكان عمرو جمال تلقى عرضا للرحيل إلى نادي تونديلا البرتغالي في الموسم الماضي، ولكن الأهلي رفض رحيله.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة.

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