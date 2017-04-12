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شقيق مفجر كنيسة الإسكندرية: "أخويا كان في الكويت منذ عام"
تفجير كنيسة طنطا ـ جثامين

شقيق مفجر كنيسة الإسكندرية: "أخويا كان في الكويت منذ عام"

الأربعاء، 12 ابريل 2017 11:21 ص

قال “على” شقيق محمود حسن مبارك، مفجر كنيسة مار مرقس بالإسكندرية، إنه من قرية فى الصعيد ومعظم أهل القرية يعملون فى الخارج، لافتاً إلى  شقيقه سافر الكويت لمدة عاما.

وأضاف شقيق الانتحارى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج “كل يوم”، على فضائية “ON E”، :”أخويا عمل حاجة ماترضيش ربنا.. أنا عشت مع الأقباط واشتغلت معاهم كتير ومشوفتش منهم حاجة وحشة”، موضحاً أن من خططوا للتفجير من قرية واحدة وليس له علاقة بهم.

وتابع: “أخويا حاله ميسور ومرتبه كويس ومش محتاج من حد”، داعيا الشباب لترك هذه الأفكار المتشددة، قائلا “هرّبى أولاد أخويا وأعلمهم الصح من الغلط. وحسبى الله ونعم الوكيل”.

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