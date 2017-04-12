بالأسماء.."الداخلية" تبحث عن 15 إرهابيا من محافظة قنا

قالت وزارة الداخلية، إنها تكثف جهودها لضبط 19 عنصرا إرهابيا من أعضاء بؤرة إجرامية، انبثقت منها خلايا إرهابية ارتكبت عدة عمليات إرهابية منها الهجوم على كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

ومن بين المطلوبين الذين أعلنت عنهم الداخلية، 15 عنصرا إرهابيا من محافظة قنا وهم:

عمرو سعد عباس إبراهيم، مواليد 1985 يقيم بقنا

عمرو مصطفى يونس عبدالرحيم، مواليد 1982 يقيم بالشويخات بقنا

محمد بركات حسن أحمد، مواليد 1985 يقيم بقنا

تاج الدين محمود محمد محمد، مواليد 1980 يقيم بقنا

طلعت عبدالرحيم محمد حسين، مواليد 1986 يقيم بفرشوط بقنا

ممدوح أمين محمد بغدادى، مواليد 1977 يقيم بقنا

حامد خير على عويضة، مواليد 1979 يقيم بقنا

حمادة جمعة محمد سعداوى، مواليد 1987 يقيم بقنا

مصطفى محمد مصطفى أحمد، مواليد 1986 يقيم بقنا

أحمد مبارك عبدالسلام متولى، مواليد 1992 يقيم بقنا

عبدالرحمن كمال الدين على حسين، مواليد 1992 يقيم بقنا

محمود محمد على حسين، مواليد 1988 يقيم بقنا

عبدالرحمن حسن أحمد مبارك، مواليد 1982 يقيم بقنا

علي شحات حسين محمد، مواليد 1978 يقيم بقنا

سلامة وهبة الله عباس إبراهيم، مواليد 1982 يقيم بقنا.