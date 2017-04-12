بالأسماء.."الداخلية" تبحث عن 15 إرهابيا من محافظة قناالأربعاء، 12 ابريل 2017 10:56 ص
قالت وزارة الداخلية، إنها تكثف جهودها لضبط 19 عنصرا إرهابيا من أعضاء بؤرة إجرامية، انبثقت منها خلايا إرهابية ارتكبت عدة عمليات إرهابية منها الهجوم على كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.
ومن بين المطلوبين الذين أعلنت عنهم الداخلية، 15 عنصرا إرهابيا من محافظة قنا وهم:
عمرو سعد عباس إبراهيم، مواليد 1985 يقيم بقنا
عمرو مصطفى يونس عبدالرحيم، مواليد 1982 يقيم بالشويخات بقنا
محمد بركات حسن أحمد، مواليد 1985 يقيم بقنا
تاج الدين محمود محمد محمد، مواليد 1980 يقيم بقنا
طلعت عبدالرحيم محمد حسين، مواليد 1986 يقيم بفرشوط بقنا
ممدوح أمين محمد بغدادى، مواليد 1977 يقيم بقنا
حامد خير على عويضة، مواليد 1979 يقيم بقنا
حمادة جمعة محمد سعداوى، مواليد 1987 يقيم بقنا
مصطفى محمد مصطفى أحمد، مواليد 1986 يقيم بقنا
أحمد مبارك عبدالسلام متولى، مواليد 1992 يقيم بقنا
عبدالرحمن كمال الدين على حسين، مواليد 1992 يقيم بقنا
محمود محمد على حسين، مواليد 1988 يقيم بقنا
عبدالرحمن حسن أحمد مبارك، مواليد 1982 يقيم بقنا
علي شحات حسين محمد، مواليد 1978 يقيم بقنا
سلامة وهبة الله عباس إبراهيم، مواليد 1982 يقيم بقنا.
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا» - محيط
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد…Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة - محيط
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة
ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، سجَّل اسمه، الأربعاء 12 أبريل/نيسان2017، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 19 مايو/أيار. ويعتبر ترشح ...Wed, 12 Apr 2017 08:59:18 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT
-
"الاجتماعي للتنمية" و"الزراعي المصري" يوقعان بروتوكول تعاون
قام كل من نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية و السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بتوقيع عقد تنمية المشروعات الزراعية والحيوانية ...Wed, 12 Apr 2017 12:56:34 GMT
-
دراسة: المهدئات تعزز خطر الالتهاب الرئوي بين مرضى الزهايمر
حذرت دراسة طبية من تناول مرضى الألزهايمر للمهدئات الأكثر شيوعا مثل الفاليوم، وزاناكس، لدورها فى زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث كثيرا ما يعطى هؤلاء المرضى ...Tue, 11 Apr 2017 11:24:02 GMT