قلب فريق ريال مدريد الإسباني الطاولة على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني، وحول تأخره بهدف لفوز بنتيجة 2-1 ، مساء الأربعاء ، على ملعب “أليانز آرينا” في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم بايرن بهدف للتشيلي ارتورو فيدال في الدقيقة 25 ، ولكن اللاعب أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 45 ليقلب الريال الطاولة في الشوط الثاني ويسجل هدف التعادل عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 47 ، ويحرز النجم البرتغالي هدف الفوز في الدقيقة 76.

وخسر بايرن ميونخ لأول مرة على ملعب منذ أبريل 2014 وكانت أمام ريال مدريد أيضا بنتيجة 4-0 لينهي سلسلة إنتصارات بايرن بعد 17 فوز بملعبه على التوالي.

ووصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 100 له أوروبيا بعدما تمكن من تسجيل 97 هدف في دوري الأبطال “16 هدف مع مانشستر يونايتد - 84 هدف مع ريال مدريد”.

شهدت بداية أحداث المباراة محاولات غير قوية من جانب الفريقين، وظلت منطقة الجزاء في الاتجاهين منطقة بعيدة تماما عن متناول الهجوم، لتغيب المتعة عن أول 15 دقيقة من اللقاء.

وفي الدقيقة 16 حصل كريم بنزيمة على ركلة حرة أمام منطقة جزاء البايرن، بعدما عرقله بواتينج، ليقوم رونالدو بتنفيذها لكنها خرجت بشكل سيئ للغاية وذهبت الكرة تجاه المدرجات.

ولعب توني كروس عرضية من الجانب الأيمن، ارتقى بنزيمة في الدقيقة 18 وتعامل معها ببراعة لكن يد مانويل نويرتعاونت مع العارضة من أجل التصدى لها.

وتبادل لاعبو بايرن ميونيخ التمريرات في الدقيقة 23، وانتهى الأمر بتمريرة من روبن إلى ألابا خارج منطقة الجزاء الذي قرر التسديد بشكل مباشر وذهبت أعلى العارضة بقليل.

ولعب تياجو ركنية من الجانب الأيمن، في الدقيقة 25، وارتقى أرتور فيدال واستقبلها برأسية قوية عجز كيلور نافاس عن التصدي لها، لتعلن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وتعرض كاساميرو للإصابة في الدقيقة 33 واحتاج لعلاج قضى قرابة 3 دقائق داخل الملعب، ثم خرج بصحبة الجهاز الطبي، قبل أن يعود لأرض الملعب مجددا.

وأرسل أرين روبن عرضية رائعة من الجانب الأيمن في الدقيقة 41 بعد مرور مثالي من توني كروس، ليرتقي فيدال ويسدد رأسية مثالية من الوضع طائرا لكنها ذهبت بجانب القائم الأيسر.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 45 على كارفاخال بداعي لمس الكرة باليد، وقام أرتور فيدال بتنفيذها، لكنها أطاح بها أعلى من العارضة.

بدأ الشوط الثاني بهدف من ريال مدريد عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 47 مستغلاً تمريرة عرضية متقنة حولها ببراعة إلى الشباك ليتعادل للفريق الإسباني.

وانطلق جاريث بيل ولكن ألابا أبعد الخطورة ، وتحسن أداء ريال مدريد الهجومي بشكل واضح وسيطر لاعبوه على وسط الملعب ونال خافيير مارتينيز لاعب البايرن البطاقة الصفراء وأشرك زيدان مدرب الريال اللاعب ماركو أسينسيو بدلاً من جاريث بيل في الدقيقة 59.

وتعرض مارتينيز للطرد في الدقيقة 61 بعد الحصول على الإنذار الثاني ، وتحول واقع المباراة تماما وأجرى بايرن تغييرين بنزول بيرنات بدلاً من تشابي ألونسو ودوجلاس كوستا بعدها بدلاً من ريبيري.

وأضاع رونالدو كرة خطيرة من تحرك سريع في الجبهة اليمنى ، وأهدر بنزيمة كرة فوق العارضة وأبعد الحارس نوير تسديدة من المهاجم الفرنسي قبل أن يتألق نوير ويبعد تسديدة صاروخية من رونالدو.

وفي الدقيقة 76 ، نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد من تمريرة عرضية حولها داخل الشباك من بين أقدام نوير.

ووجه مارسيلو تسديدة قوية مرت بجوار القائم قبل أن يجري بايرن تغييره الأخير بنزول اللاعب كومان بدلاً من توماس مولر في الدقيقة 81 أملاً في العودة للمباراة، وأشرك الريال ثاني تغييراته بخروج كريم بنزيمة ونزول جيمس رودريجيز في الدقيقة 83.

وسيطر ريال مدريد بشكل واضح على الدقائق الأخيرة ، ودفع زيدان باللاعب الكرواتي كوفاسيتش بدلاً من مودريتش في الدقيقة 90 وألغى الحكم هدفاً للمدافع سيرجيو