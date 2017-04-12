 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 02:21 صباحاً
روابط سريعة
الشرطة السنغالية تعتقل 3 أشخاص أجانب والسبب!!
الشرطة السنغالية

الشرطة السنغالية تعتقل 3 أشخاص أجانب والسبب!!

الأربعاء، 12 ابريل 2017 11:07 ص
أ ش أ

اعتقلت الشرطة السنغالية 3 أشخاص لقيام احدهم بتجنيد أشخاص للانضمام الي حركة ” بوكو حرام ” الإسلامية المتمردة والاشتباه في علاقة الاثنين الأخرين بتنظيم ” داعش ” الإرهابى.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية الليلة ، أن الشرطة اعتقلت الشخص الأول – الذي يحمل جنسية نيجيرية - بضواحى داكار ، حيث وصل الى السنغال قادما من موريتانيا لتجنيد أشخاص للانخراط في صفوف حركة بوكو حرام .

وقالت الشبكة ” إن الشخصين الآخرين يحملان جنسية المغرب ، حيث اعتقلا في مطار داكار الدولي بعد قدومهما من مخيم للاجئين السوريين فى تركيا مشيرين إلى أن زيارتهما للسنغال تعتبر محطة في طريق عودتهما إلى الوطن .

وكانت السلطات الأمنية في السنغال قد عززت الإجراءات الأمنية اثر وقوع اعتداءات إارهابية من جانب عناصر مسلحة على صلة بتنظيم القاعدة فى كل بوركينا وكورت ديفوار ومالى .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3