اعتقلت الشرطة السنغالية 3 أشخاص لقيام احدهم بتجنيد أشخاص للانضمام الي حركة ” بوكو حرام ” الإسلامية المتمردة والاشتباه في علاقة الاثنين الأخرين بتنظيم ” داعش ” الإرهابى.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية الليلة ، أن الشرطة اعتقلت الشخص الأول – الذي يحمل جنسية نيجيرية - بضواحى داكار ، حيث وصل الى السنغال قادما من موريتانيا لتجنيد أشخاص للانخراط في صفوف حركة بوكو حرام .

وقالت الشبكة ” إن الشخصين الآخرين يحملان جنسية المغرب ، حيث اعتقلا في مطار داكار الدولي بعد قدومهما من مخيم للاجئين السوريين فى تركيا مشيرين إلى أن زيارتهما للسنغال تعتبر محطة في طريق عودتهما إلى الوطن .

وكانت السلطات الأمنية في السنغال قد عززت الإجراءات الأمنية اثر وقوع اعتداءات إارهابية من جانب عناصر مسلحة على صلة بتنظيم القاعدة فى كل بوركينا وكورت ديفوار ومالى .