تأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة عاصم حماد المدير الفني، لكأس العالم للأندية لكرة اليد وذلك عقب تتويجه بلقب السوبر الأفريقي علي حساب غريمه الأذلي الزمالك .

الأهلي قد شارك في البطولة في ثلاث مناسبات سابقة جميعها كانت عن طريق، بطاقة الدعوة.

تعد هذه هي المشاركة الثالثة للفريق الأحمر بنهائيات كأس العالم بعدما شارك في بطولة 2007 والتي نظمها أبناء القلعة الحمراء، فيما كانت المشاركة الثانية عام 2015.