شكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسى لدعمهم قراره يوم الخميس الماضى إطلاق 59 صاروخا موجها على قاعدة جوية سورية ردا على هجوم بأسلحة كيماوية على مدنيين وقال أن الوقت حان لإنهاء الحرب الأهلية هناك.

وخلال مؤتمر صحفى مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج قال ترامب أيضا أن الحلف لم يتجاوزه الزمن مثلما أعلن خلال حملته الانتخابية العام الماضى لكنه قال أنه لا يزال يتعين على أعضاء الحلف تحمل نصيبهم العادل من تكلفة مظلة الأمن الأوروبية.

وقال “قلت أنه (حلف الأطلسي) عفا عليه الزمن. لم يعد كذلك” مضيفا أن الحلف يتكيف مع المهمة الأوسع نطاقا ضد تنظيم داعش التى كان قد دعا إليها.

وأكد ترامب أنه “من الممكن” أن تكون روسيا قد علمت بالهجوم الكيميائى على خان شيخون، واصفا الرئيس السورى بشار الأسد ب”الجزار”.

وأضاف أنه سيكون “أمرا رائعا” اذا تفاهمت الولايات المتحدة والحلف الأطلسى وروسيا.