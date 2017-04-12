قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية ان غدا الخميس سيستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق تصل لحد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

وأضاف عبدالعال، أنه يسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا ويصاحبه نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد .

وأوضح عبدالعال أن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية اما حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية .