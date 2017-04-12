ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بعملية إعدام لـ7 مساجين، مقررة بحلول نهاية الشهر الحالي، في أركنسو، داعيًا حاكم هذه الولاية في جنوب الولايات المتحدة إلى تخفيف أحكام الإعدام بحقهم.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان: «ندعو حاكم أركنسو إلى تخفيف هذه الأحكام، وتجنيبهم (السجناء) الإعدام».

وذكرت: بأن الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام، التي لا تردع بأي شكل ارتكاب جرائم، وتمثل تعديًا غير مقبول على الكرامة والحرمة البشرية، ولا يمكن تبريرها بأي ذريعة».

وكان حاكم أركنسو، أسا هاتشنسن، وقع في 10 مارس مرسومًا، يأمر بتنفيذ حكم الإعدام في 8 مساجين، خلال 10 أيام بين 17 و27 أبريل.

وحصل أحد هؤلاء المساجين الذين أمضوا ما متوسطه عقدان، في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيهم، على وقف تنفيذ، بعدما اعتبرت لجنة عفو أن طلبه الرحمة جدير بالدرس.