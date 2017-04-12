أولاند يشيد بتجربة موريتانيا في محاربة الإرهابالأربعاء، 12 ابريل 2017 10:28 م
أشاد الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، مساء اليوم الأربعاء، بالتجربة الموريتانية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف.
وجاء في بيان أصدره قصر الاليزيه إثر مباحثات أجراها الرئيسان الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والفرنسي هولاند، أن الأخير “هنأ موريتانيا على النتائج التي تم الحصول عليها في مجال مكافحة الإرهاب، والجهود المبذولة في مجال الوقاية من التطرف، كما أشاد بمشاركة الرئيس الموريتاني الحاسمة في حل سياسي للأزمة الأخيرة في جامبيا”.
وأكد أولاند على استعداد بلاده لدعم مجموعة الدول الخمس في الساحل (جي 5) الساحل في مجال التنمية والأمن، وبشكل خاص دعم دعوة قوة المجموعة المزمع إنشاؤها دعمًا عمليًا من خلال قوة “برخان”، الفرنسية التي تتولى مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وأيضًا في مجال التدريب والمعدات.
وعبر أولاند عن أمله في زيادة الاتحاد الأوروبي لدعمه للمجموعة وغرب أفريقيا، معربًا عن فخره بالدعم المقدم من طرف بلاده لموريتانيا، لاسيما دعم مشاريع التعليم وخلق فرص العمل.
وأشاد الرئيس الفرنسي بإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مدينة كيفة وسط موريتانيا بدعم مالي من فرنسا، والتي ستنتهي بحلول نهاية العام، واصفًا إياها بأنها مثال ملموس على تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ والطاقة المتجددة في القارة الأفريقية.
-
اليمن: مقتل 9 عناصر حوثية في اشتباكات بصنعاء
أعلن مصدر يمني اليوم الأربعاء أن القوات الحكومية قتلت 9 من المليشيات الحوثية المتمردة وحلفائهم في اشتباكات اندلعت بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء . وأفاد المصدر - ...Wed, 12 Apr 2017 10:05:21 GMT
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة
ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، سجَّل اسمه، الأربعاء 12 أبريل/نيسان2017، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 19 مايو/أيار. ويعتبر ترشح ...Wed, 12 Apr 2017 08:59:18 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا»
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مروان عبد المعطى ...Wed, 12 Apr 2017 08:45:56 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT
-
"الاجتماعي للتنمية" و"الزراعي المصري" يوقعان بروتوكول تعاون
قام كل من نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية و السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بتوقيع عقد تنمية المشروعات الزراعية والحيوانية ...Wed, 12 Apr 2017 12:56:34 GMT