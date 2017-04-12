أشاد الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، مساء اليوم الأربعاء، بالتجربة الموريتانية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف.

وجاء في بيان أصدره قصر الاليزيه إثر مباحثات أجراها الرئيسان الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والفرنسي هولاند، أن الأخير “هنأ موريتانيا على النتائج التي تم الحصول عليها في مجال مكافحة الإرهاب، والجهود المبذولة في مجال الوقاية من التطرف، كما أشاد بمشاركة الرئيس الموريتاني الحاسمة في حل سياسي للأزمة الأخيرة في جامبيا”.

وأكد أولاند على استعداد بلاده لدعم مجموعة الدول الخمس في الساحل (جي 5) الساحل في مجال التنمية والأمن، وبشكل خاص دعم دعوة قوة المجموعة المزمع إنشاؤها دعمًا عمليًا من خلال قوة “برخان”، الفرنسية التي تتولى مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وأيضًا في مجال التدريب والمعدات.

وعبر أولاند عن أمله في زيادة الاتحاد الأوروبي لدعمه للمجموعة وغرب أفريقيا، معربًا عن فخره بالدعم المقدم من طرف بلاده لموريتانيا، لاسيما دعم مشاريع التعليم وخلق فرص العمل.

وأشاد الرئيس الفرنسي بإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مدينة كيفة وسط موريتانيا بدعم مالي من فرنسا، والتي ستنتهي بحلول نهاية العام، واصفًا إياها بأنها مثال ملموس على تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ والطاقة المتجددة في القارة الأفريقية.