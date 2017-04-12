وصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للهدف رقم 100 في جميع بطولات أوروبا بعدما تمكن من تسجيل هدفي فريقه ريال مدريد أمام نظيره بايرن ميونخ الالماني اليوم ضمن لقاءات ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا “تشامبيونزليج”.

ويعتبر رونالدو هو اللاعب الأول الذي يصل لهذا الرقم في تاريخ اللعبة حيث سجل 97 هدف في دوري أبطال أوروبا، و3 أهداف في الدوري الأوروبي مع سبورتنج لشبونة فريقه الأول.

كما استطاع الدون المشاركة في تسجيل 104 هدف للريال في دوري أبطال أوروبا حيث سجل في 84 مباراة 81 هدف هدف وصنع 23 آخرين.

أما في تاريخ لقاءاته أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال سجل رقماً فريداً له حيث شارك في 5 مباريات استطاع أن يسجل 5 أهداف.