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الأمينة العامة لحزب "القوات اللبنانية" تعلن إلغاء مظاهرات الغد
شانتال سركيس
شانتال سركيس

الأمينة العامة لحزب "القوات اللبنانية" تعلن إلغاء مظاهرات الغد

الأربعاء، 12 ابريل 2017 10:31 م

أعلنت الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” الدكتور شانتال سركيس عن إلغاء مظاهرات الغد في الشارع بعد استخدام الرئيس اللبناني العماد ميشال عون للمادة 59 من الدستور اللبناني والتي تعطيه الصلاحيات بتأجيل جلسة مجلس النواب شهرا واحدا، مشيرة إلى إن الحزب سيستمر بالتحضير لإقرار قانون انتخابي جديد.

ودعت سركيس، في تصريح لها اليوم، إلى عدم اللعب على الوتر الطائفي لا سيما أن الغد هو ذكرى أليمة لاندلاع الحرب اللبنانية وأن الهدف كان من التظاهر ليس للتجييش الطائفي بل لتحقيق المطالب المشروعة وعلى رأسها قانون يؤمن تمثيلا صحيحا لكل شرائح المجتمع اللبناني.

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