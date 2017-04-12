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الإسباني فرداسكو يتأهل للدور الثاني في بطولة هيوستن للتنس
فرداسكو

الإسباني فرداسكو يتأهل للدور الثاني في بطولة هيوستن للتنس

الأربعاء، 12 ابريل 2017 10:22 م

تقدم الإسباني فرناندو فرداسكو المصنف الخامس إلى الدور الثاني في بطولة هيوستون للتنس للرجال اليوم، الأربعاء.

ففي الدور الأول للبطولة المقامة على ملاعب رملية في ولاية تكساس الأمريكية، فاز فرداسكو على كيفن أندرسون لاعب جنوب إفريقيا بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و7-6.

وودع الأمريكي دونالد يانج المصنف السابع البطولة بخسارته أمام البرازيلي تياجو مونتيرو 6-3 و6-4، بينما تغلب الأرجنتيني ماكسيمو جونزاليس على الأمريكي جاريد دونالدسون 6-4 و5-7 و6-3.

وفاز الأرجنتيني هوراسيو زيبايوس على البرازيلي روجيريو دوترا سيلفا بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-2 و7-5.

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