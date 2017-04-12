أكد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، أن “نظام الرئيس السوري بشار الأسد، استخدم أسلحة كيماوية 50 مرة على الأقل، وذلك عقب لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف”.

وأبرز تيلرسون أن “الهجوم الكيماوي على إدلب كان فقط أحد حالات استخدام الأسلحة الكيماوية بواسطة نظام الأسد وتم رصد 50 واقعة”.