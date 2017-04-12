أجرى أحمد شكري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عملية جراحية ناجحة أمس بإحدى مستشفيات القاهرة.

وتعرض شكري للإصابة بقطع في وتر إكيليس، ستبعده عن الملاعب من 6 إلى 8 شهور.

تلك الإصابة أكدت عدم مشاركة اللاعب في لقاء كمبالا سيتي الأوغندي على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.