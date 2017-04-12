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الأربعاء 12 ابريل 2017 10:49 مساءً
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لاعب المصري البورسعيدي يجري جراحة ناجحة
احمد شكري

لاعب المصري البورسعيدي يجري جراحة ناجحة

الأربعاء، 12 ابريل 2017 10:19 م

أجرى أحمد شكري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عملية جراحية ناجحة أمس بإحدى مستشفيات القاهرة.

وتعرض شكري للإصابة بقطع في وتر إكيليس، ستبعده عن الملاعب من 6 إلى 8 شهور.

تلك الإصابة أكدت عدم مشاركة اللاعب في لقاء كمبالا سيتي الأوغندي على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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