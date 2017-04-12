استعرضت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي، ما تم الوصول إليه فيما يخص رحلة العمرة، حيث تم الاطمئنان على وصول جميع تأشيرات الفوج الأول، المقرر سفره يوم 13/4 إلى النقابات الفرعية، والتأكد من التزام الشركة المنظمة ببنود العقد المتفق عليه.

كما قررت هيئة المكتب - خلال اجتماعها مساء اليوم - تشكيل لجنة برئاسة وكيل أول النقابة العامة إبراهيم شاهين، لدراسة موقف العاملين بنادي الشاطئ بالإسكندرية، وتحديد مدي احتياج كل قسم للعمالة المطلوب تعيينها خلال موسم الصيف المقبل.

وقررت هيئة المكتب أيضاً تكليف مهندس الصيانة الخاص بالنقابة بوضع خطة للصيانة المطلوبة لنادي الشاطئ قبل موسم الصيف، كما تم توزيع الشقق الخاصة بعمارات رأس البر والإسكندرية على النقابات الفرعية.