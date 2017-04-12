أكد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة اليوم /الأربعاء/ أن الجزائر و أثيوبيا تعملان على رفع مستوى التعاون و التكامل الاقتصادي إلى “النوعية المتميزة والممتازة “.

وقال لعمامرة - عقب لقائه مع وزير خارجية أثيوبيا ووركنه جيبيهيو اليوم - إن الدورة المشتركة الرابعة للتعاون بين الجزائر و أثيوبيا التي ستعقد غدا بالجزائر ستتوج بإبرام عدد من الإتفاقات الثنائية التي “ستطبق نصا وروحا لنتمكن من رفع مستوى التعاون و التكامل الإقتصادي إلى النوعية المتميزة و الممتازة بين البلدين اللذين يعتبران من الدول النافذة في القارة الإفريقية و من الدول التي تؤثر بعمق في العمل الإفريقي المشترك”.

وأضاف أن جهود التعاون تنبثق من توجيهات رئيسي البلدين خلال لقائهما في الجزائر سنة 2015 و التي كللت بإطلاق مسار تعاون جديد لتوطيد العلاقات بين البلدين.

وفيما يتعلق بالمشاورات السياسية التي جمعته اليوم مع نظيره الأثيوبي ، أوضح لعمامرة أنه تم التطرق إلى عدد من المسائل الأساسية التي تندرج في إطار دعم الجزائر و أثيوبيا للإتحاد الإفريقي ولأجندة العمل المشترك في القارة السمراء.

وأكد أن ” هناك تطابقا كاملا في وجهات النظر بين الجزائر و أثيوبيا فيما يتعلق بضرورة دعم العمل الإفريقي المشترك و تحقيق حلول إفريقية ناجحة لمشاكل القارة” ، مشيرا إلى أن هذا التطابق في وجهات النظر ينطبق على كافة بؤر التوتر و النزاعات.

وأوضح أن أثيوبيا هي واحدة من الدول الإفريقية الثلاث التي تمثل القارة في مجلس الأمن، مشددا على أهمية تطوير العمل المشترك وأن تعبر عنه الدول الإفريقية الثلاث في مجلس الأمن الدولي.

من جانبه ، أشاد وزير الشئون الخارجية الاثيوبي بمستوى “العلاقات الجيدة” بين بلده و الجزائر على المستويين السياسي و الإقتصادي.

وقال إنه تطرق خلال لقائه مع لعمامرة إلى محاور سياسية بما في ذلك العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ، مؤكدا عمق هذه العلاقات و متانتها كما تم بحث سبل تحقيق الإستقرار في القارة فضلا عن عدد من الموضوعات الدولية.