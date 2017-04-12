المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعقد اجتماعه الأول غدًا

قالت نادية مبروك عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الإذاعة المصرية إن المجلس سيعقد اجتماعه الأول غدًا الخميس برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، في إطار التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام وتشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة الصادر بقرار جمهوري.

وأضافت نادية مبروك – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء – أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيعقد بمقر وكالة صوت القاهرة بصفة مؤقتة.

وأشارت إلى روح التعاون والتفاهم بين الأعضاء من أجل تفعيل وتطوير العمل الإعلامي، لافتة إلى أنه سيتم بحث اللوائح الداخلية واللجان لتنظيم عمل المجلس من أجل تحقيق أهدافه.