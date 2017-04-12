قالت وزارة الخارجية الروسية إنها أصبحت هدفًا بانتظام للهجمات الإلكترونية من جانب الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، فى موسكو اليوم الأربعاء، إنه وفقًا للخبراء، فإن الهجمات التي استهدفت موقع الوزارة جاءت من عناوين بروتوكول الإنترنت “آي.بي” في الولايات المتحدة، حسبما ما أوردت وكالة “تاس”.

وأضافت زاخاروفا أن السلطات الروسية الاخرى تأثرت أيضًا، موضحة أن هناك ثلاث هجمات في فبراير، ومزيدًا من الهجمات في مارس من العام الجاري.

وتشتبه وكالات المخابرات الأمريكية في أن روسيا كانت وراء الهجمات الالكترونية على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالحزب الديمقراطي خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، على الرغم من أن موسكو ترفض الاتهامات وتصفها بأنه لا أساس لها.